DYNF: BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
A taxa do DYNF para hoje mudou para 0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.80 e o mais alto foi 59.15.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DYNF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DYNF hoje?
Hoje BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) está avaliado em 59.13. O instrumento é negociado dentro de 0.19%, o fechamento de ontem foi 59.02, e o volume de negociação atingiu 4751. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DYNF em tempo real.
As ações de BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF pagam dividendos?
Atualmente BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF está avaliado em 59.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 19.79% e USD. Monitore os movimentos de DYNF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DYNF?
Você pode comprar ações de BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) pelo preço atual 59.13. Ordens geralmente são executadas perto de 59.13 ou 59.43, enquanto 4751 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DYNF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DYNF?
Investir em BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF envolve considerar a faixa anual 42.12 - 59.35 e o preço atual 59.13. Muitos comparam 4.58% e 21.87% antes de enviar ordens em 59.13 ou 59.43. Estude as mudanças diárias de preço de DYNF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?
O maior preço de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) no último ano foi 59.35. As ações oscilaram bastante dentro de 42.12 - 59.35, e a comparação com 59.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?
O menor preço de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) no ano foi 42.12. A comparação com o preço atual 59.13 e 42.12 - 59.35 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DYNF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DYNF?
No passado BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 59.02 e 19.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 59.02
- Open
- 59.02
- Bid
- 59.13
- Ask
- 59.43
- Low
- 58.80
- High
- 59.15
- Volume
- 4.751 K
- Mudança diária
- 0.19%
- Mudança mensal
- 4.58%
- Mudança de 6 meses
- 21.87%
- Mudança anual
- 19.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8