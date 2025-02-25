- Обзор рынка
DYNF: BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
Курс DYNF за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.87, а максимальная — 59.23.
Следите за динамикой BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DYNF сегодня?
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) сегодня оценивается на уровне 59.02. Инструмент торгуется в пределах 0.17%, вчерашнее закрытие составило 58.92, а торговый объем достиг 3741. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DYNF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF?
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF в настоящее время оценивается в 59.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.57% и USD. Отслеживайте движения DYNF на графике в реальном времени.
Как купить акции DYNF?
Вы можете купить акции BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) по текущей цене 59.02. Ордера обычно размещаются около 59.02 или 59.32, тогда как 3741 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DYNF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DYNF?
Инвестирование в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 42.12 - 59.35 и текущей цены 59.02. Многие сравнивают 4.39% и 21.64% перед размещением ордеров на 59.02 или 59.32. Изучайте ежедневные изменения цены DYNF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) за последний год составила 59.35. Акции заметно колебались в пределах 42.12 - 59.35, сравнение с 58.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) за год составила 42.12. Сравнение с текущими 59.02 и 42.12 - 59.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DYNF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DYNF?
В прошлом BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 58.92 и 19.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 58.92
- Open
- 59.18
- Bid
- 59.02
- Ask
- 59.32
- Low
- 58.87
- High
- 59.23
- Объем
- 3.741 K
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 4.39%
- 6-месячное изменение
- 21.64%
- Годовое изменение
- 19.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8