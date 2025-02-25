报价部分
货币 / DYNF
回到股票

DYNF: BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

58.87 USD 0.15 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DYNF汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点58.80和高点59.04进行交易。

关注BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DYNF新闻

常见问题解答

DYNF股票今天的价格是多少？

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF股票今天的定价为58.87。它在-0.25%范围内交易，昨天的收盘价为59.02，交易量达到1098。DYNF的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF股票是否支付股息？

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF目前的价值为58.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.27%和USD。实时查看图表以跟踪DYNF走势。

如何购买DYNF股票？

您可以以58.87的当前价格购买BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF股票。订单通常设置在58.87或59.17附近，而1098和-0.15%显示市场活动。立即关注DYNF的实时图表更新。

如何投资DYNF股票？

投资BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF需要考虑年度范围42.12 - 59.35和当前价格58.87。许多人在以58.87或59.17下订单之前，会比较4.12%和。实时查看DYNF价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF的最高价格是59.35。在42.12 - 59.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF的绩效。

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF（DYNF）的最低价格为42.12。将其与当前的58.87和42.12 - 59.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DYNF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DYNF股票是什么时候拆分的？

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.02和19.27%中可见。

日范围
58.80 59.04
年范围
42.12 59.35
前一天收盘价
59.02
开盘价
58.96
卖价
58.87
买价
59.17
最低价
58.80
最高价
59.04
交易量
1.098 K
日变化
-0.25%
月变化
4.12%
6个月变化
21.33%
年变化
19.27%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8