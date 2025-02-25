- Aperçu
DYNF: BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
Le taux de change de DYNF a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.87 et à un maximum de 59.23.
Suivez la dynamique BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DYNF aujourd'hui ?
L'action BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF est cotée à 59.02 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.17%, a clôturé hier à 58.92 et son volume d'échange a atteint 3741. Le graphique en temps réel du cours de DYNF présente ces mises à jour.
L'action BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF verse-t-elle des dividendes ?
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF est actuellement valorisé à 59.02. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 19.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DYNF.
Comment acheter des actions DYNF ?
Vous pouvez acheter des actions BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF au cours actuel de 59.02. Les ordres sont généralement placés à proximité de 59.02 ou de 59.32, le 3741 et le -0.27% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DYNF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DYNF ?
Investir dans BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 42.12 - 59.35 et le prix actuel 59.02. Beaucoup comparent 4.39% et 21.64% avant de passer des ordres à 59.02 ou 59.32. Consultez le graphique du cours de DYNF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF l'année dernière était 59.35. Au cours de 42.12 - 59.35, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 58.92 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) sur l'année a été 42.12. Sa comparaison avec 59.02 et 42.12 - 59.35 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DYNF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DYNF a-t-elle été divisée ?
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 58.92 et 19.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 58.92
- Ouverture
- 59.18
- Bid
- 59.02
- Ask
- 59.32
- Plus Bas
- 58.87
- Plus Haut
- 59.23
- Volume
- 3.741 K
- Changement quotidien
- 0.17%
- Changement Mensuel
- 4.39%
- Changement à 6 Mois
- 21.64%
- Changement Annuel
- 19.57%
- Act
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8