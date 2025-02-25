- Panoramica
DYNF: BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
Il tasso di cambio DYNF ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.87 e ad un massimo di 59.23.
Segui le dinamiche di BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DYNF oggi?
Oggi le azioni BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF sono prezzate a 59.02. Viene scambiato all'interno di 0.17%, la chiusura di ieri è stata 58.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 3741. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DYNF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF pagano dividendi?
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF è attualmente valutato a 59.02. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 19.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DYNF.
Come acquistare azioni DYNF?
Puoi acquistare azioni BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF al prezzo attuale di 59.02. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 59.02 o 59.32, mentre 3741 e -0.27% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DYNF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DYNF?
Investire in BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF implica considerare l'intervallo annuale 42.12 - 59.35 e il prezzo attuale 59.02. Molti confrontano 4.39% e 21.64% prima di effettuare ordini su 59.02 o 59.32. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DYNF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?
Il prezzo massimo di iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF nell'ultimo anno è stato 59.35. All'interno di 42.12 - 59.35, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 58.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?
Il prezzo più basso di iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) nel corso dell'anno è stato 42.12. Confrontandolo con gli attuali 59.02 e 42.12 - 59.35 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DYNF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DYNF?
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 58.92 e 19.57%.
- Chiusura Precedente
- 58.92
- Apertura
- 59.18
- Bid
- 59.02
- Ask
- 59.32
- Minimo
- 58.87
- Massimo
- 59.23
- Volume
- 3.741 K
- Variazione giornaliera
- 0.17%
- Variazione Mensile
- 4.39%
- Variazione Semestrale
- 21.64%
- Variazione Annuale
- 19.57%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8