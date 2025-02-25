CotizacionesSecciones
Divisas / DYNF
DYNF: BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

58.87 USD 0.15 (0.25%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DYNF de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.80, mientras que el máximo ha alcanzado 59.04.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DYNF hoy?

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) se evalúa hoy en 58.87. El instrumento se negocia dentro de -0.25%; el cierre de ayer ha sido 59.02 y el volumen comercial ha alcanzado 1098. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DYNF en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF?

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF se evalúa actualmente en 58.87. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 19.27% y USD. Monitoree los movimientos de DYNF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DYNF?

Puede comprar acciones de BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) al precio actual de 58.87. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 58.87 o 59.17, mientras que 1098 y -0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DYNF en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DYNF?

Invertir en BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF implica tener en cuenta el rango anual 42.12 - 59.35 y el precio actual 58.87. Muchos comparan 4.12% y 21.33% antes de colocar órdenes en 58.87 o 59.17. Estudie los cambios diarios de precios de DYNF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?

El precio más alto de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) en el último año ha sido 59.35. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 42.12 - 59.35, una comparación con 59.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?

El precio más bajo de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) para el año ha sido 42.12. La comparación con los actuales 58.87 y 42.12 - 59.35 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DYNF en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DYNF?

En el pasado, BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 59.02 y 19.27% después de las acciones corporativas.

Rango diario
58.80 59.04
Rango anual
42.12 59.35
Cierres anteriores
59.02
Open
58.96
Bid
58.87
Ask
59.17
Low
58.80
High
59.04
Volumen
1.098 K
Cambio diario
-0.25%
Cambio mensual
4.12%
Cambio a 6 meses
21.33%
Cambio anual
19.27%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8