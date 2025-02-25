- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DYNF: BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
El tipo de cambio de DYNF de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.80, mientras que el máximo ha alcanzado 59.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DYNF News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- What Fed Rate Cuts May Mean For Portfolios
- 2025 Fall Investment Directions: Rethinking Diversification
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Q2 Earnings: Upside Surprises And Mag 7 Dispersion
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- DYNF: An Appealing Factor-Based Strategy That Has Outperformed the Market (NYSEARCA:DYNF)
- The Eternal Debate Over Valuations
- 5 ETFs With Big Inflows Last Week on S&P 500's Record Rally
- OMFL: More Stable Returns Ahead For This Once-Popular Multifactor ETF (BATS:OMFL)
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Leveraging Big Data And AI Can Help Grow Your Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- DYNF: This Adaptive ETF Can Change Investing Styles (NYSEARCA:DYNF)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- AUSF ETF: Factor Based Strategy With Mixed Results (NYSEARCA:AUSF)
- FELC: Active ETF With No Edge Over SPY (NYSEARCA:FELC)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DYNF hoy?
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) se evalúa hoy en 58.87. El instrumento se negocia dentro de -0.25%; el cierre de ayer ha sido 59.02 y el volumen comercial ha alcanzado 1098. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DYNF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF?
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF se evalúa actualmente en 58.87. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 19.27% y USD. Monitoree los movimientos de DYNF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DYNF?
Puede comprar acciones de BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) al precio actual de 58.87. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 58.87 o 59.17, mientras que 1098 y -0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DYNF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DYNF?
Invertir en BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF implica tener en cuenta el rango anual 42.12 - 59.35 y el precio actual 58.87. Muchos comparan 4.12% y 21.33% antes de colocar órdenes en 58.87 o 59.17. Estudie los cambios diarios de precios de DYNF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?
El precio más alto de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) en el último año ha sido 59.35. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 42.12 - 59.35, una comparación con 59.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?
El precio más bajo de iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) para el año ha sido 42.12. La comparación con los actuales 58.87 y 42.12 - 59.35 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DYNF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DYNF?
En el pasado, BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 59.02 y 19.27% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 59.02
- Open
- 58.96
- Bid
- 58.87
- Ask
- 59.17
- Low
- 58.80
- High
- 59.04
- Volumen
- 1.098 K
- Cambio diario
- -0.25%
- Cambio mensual
- 4.12%
- Cambio a 6 meses
- 21.33%
- Cambio anual
- 19.27%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8