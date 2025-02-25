- Übersicht
DYNF: BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
Der Wechselkurs von DYNF hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.80 bis zu einem Hoch von 59.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DYNF heute?
Die Aktie von BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) notiert heute bei 59.13. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 59.02 und das Handelsvolumen erreichte 4751. Das Live-Chart von DYNF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DYNF Dividenden?
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF wird derzeit mit 59.13 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 19.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DYNF zu verfolgen.
Wie kaufe ich DYNF-Aktien?
Sie können Aktien von BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) zum aktuellen Kurs von 59.13 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 59.13 oder 59.43 platziert, während 4751 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DYNF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DYNF-Aktien?
Bei einer Investition in BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF müssen die jährliche Spanne 42.12 - 59.35 und der aktuelle Kurs 59.13 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.58% und 21.87%, bevor sie Orders zu 59.13 oder 59.43 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DYNF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?
Der höchste Kurs von iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) im vergangenen Jahr lag bei 59.35. Innerhalb von 42.12 - 59.35 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 59.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) im Laufe des Jahres betrug 42.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 59.13 und der Spanne 42.12 - 59.35 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DYNF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DYNF statt?
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 59.02 und 19.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.02
- Eröffnung
- 59.02
- Bid
- 59.13
- Ask
- 59.43
- Tief
- 58.80
- Hoch
- 59.15
- Volumen
- 4.751 K
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 4.58%
- 6-Monatsänderung
- 21.87%
- Jahresänderung
- 19.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8