- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DYNF: BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
DYNFの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり58.80の安値と59.04の高値で取引されました。
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DYNF News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- What Fed Rate Cuts May Mean For Portfolios
- 2025 Fall Investment Directions: Rethinking Diversification
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Q2 Earnings: Upside Surprises And Mag 7 Dispersion
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- DYNF: An Appealing Factor-Based Strategy That Has Outperformed the Market (NYSEARCA:DYNF)
- The Eternal Debate Over Valuations
- 5 ETFs With Big Inflows Last Week on S&P 500's Record Rally
- OMFL: More Stable Returns Ahead For This Once-Popular Multifactor ETF (BATS:OMFL)
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Leveraging Big Data And AI Can Help Grow Your Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- DYNF: This Adaptive ETF Can Change Investing Styles (NYSEARCA:DYNF)
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- AUSF ETF: Factor Based Strategy With Mixed Results (NYSEARCA:AUSF)
- FELC: Active ETF With No Edge Over SPY (NYSEARCA:FELC)
よくあるご質問
DYNF株の現在の価格は？
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETFの株価は本日58.87です。-0.25%内で取引され、前日の終値は59.02、取引量は1098に達しました。DYNFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETFの株は配当を出しますか？
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETFの現在の価格は58.87です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.27%やUSDにも注目します。DYNFの動きはライブチャートで確認できます。
DYNF株を買う方法は？
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETFの株は現在58.87で購入可能です。注文は通常58.87または59.17付近で行われ、1098や-0.15%が市場の動きを示します。DYNFの最新情報はライブチャートで確認できます。
DYNF株に投資する方法は？
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETFへの投資では、年間の値幅42.12 - 59.35と現在の58.87を考慮します。注文は多くの場合58.87や59.17で行われる前に、4.12%や21.33%と比較されます。DYNFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETFの株の最高値は？
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETFの過去1年の最高値は59.35でした。42.12 - 59.35内で株価は大きく変動し、59.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETFの株の最低値は？
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF)の年間最安値は42.12でした。現在の58.87や42.12 - 59.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DYNFの動きはライブチャートで確認できます。
DYNFの株式分割はいつ行われましたか？
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、59.02、19.27%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 59.02
- 始値
- 58.96
- 買値
- 58.87
- 買値
- 59.17
- 安値
- 58.80
- 高値
- 59.04
- 出来高
- 1.098 K
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- 4.12%
- 6ヶ月の変化
- 21.33%
- 1年の変化
- 19.27%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8