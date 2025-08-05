Moedas / DVA
DVA: DaVita Inc
127.51 USD 0.42 (0.33%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DVA para hoje mudou para -0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 126.95 e o mais alto foi 127.67.
Veja a dinâmica do par de moedas DaVita Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DVA Notícias
Faixa diária
126.95 127.67
Faixa anual
126.95 179.60
- Fechamento anterior
- 127.93
- Open
- 127.63
- Bid
- 127.51
- Ask
- 127.81
- Low
- 126.95
- High
- 127.67
- Volume
- 32
- Mudança diária
- -0.33%
- Mudança mensal
- -6.35%
- Mudança de 6 meses
- -16.30%
- Mudança anual
- -21.93%
