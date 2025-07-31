货币 / DVA
DVA: DaVita Inc
130.10 USD 0.76 (0.58%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DVA汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点129.65和高点131.25进行交易。
关注DaVita Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DVA新闻
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- DaVita HealthCare (DVA) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Should Value Investors Buy DaVita (DVA) Stock?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- What's Going With Dialysis Firm DaVita Stock On Friday? - DaVita (NYSE:DVA)
- Ransomware attack at DaVita impacted 2.7 million people, US health dept website shows
- DaVita: Contraction Phase With Incremental Earnings Hurdle (Rating Downgrade) (NYSE:DVA)
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Cardinal Health to Acquire Solaris Health for Urology Expansion
- 2 Warren Buffett Stocks to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- UnitedHealth shares surge as Buffett’s Berkshire shows new stake
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here's Why DaVita HealthCare (DVA) is a Strong Value Stock
- Are Investors Undervaluing DaVita (DVA) Right Now?
- DaVita Stock Down Despite Q2 Earnings Beat, Gross Margin Expands
- DaVita stock hits 52-week low at $131.09 amid market fluctuations
- DaVita Inc. (DVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: DaVita Q2 2025 beats estimates, stock dips
- DaVita HealthCare (DVA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Morning Bid: Fed coos, Palantir soars
- Encompass Health (EHC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- DaVita HealthCare (DVA) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
日范围
129.65 131.25
年范围
129.65 179.60
- 前一天收盘价
- 130.86
- 开盘价
- 130.82
- 卖价
- 130.10
- 买价
- 130.40
- 最低价
- 129.65
- 最高价
- 131.25
- 交易量
- 983
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- -4.44%
- 6个月变化
- -14.60%
- 年变化
- -20.35%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值