CotationsSections
Devises / DVA
Retour à Actions

DVA: DaVita Inc

130.21 USD 0.02 (0.02%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DVA a changé de 0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 129.78 et à un maximum de 131.17.

Suivez la dynamique DaVita Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DVA Nouvelles

Range quotidien
129.78 131.17
Range Annuel
126.95 179.60
Clôture Précédente
130.19
Ouverture
130.60
Bid
130.21
Ask
130.51
Plus Bas
129.78
Plus Haut
131.17
Volume
1.764 K
Changement quotidien
0.02%
Changement Mensuel
-4.36%
Changement à 6 Mois
-14.53%
Changement Annuel
-20.28%
20 septembre, samedi