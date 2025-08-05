통화 / DVA
DVA: DaVita Inc
130.21 USD 0.02 (0.02%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DVA 환율이 오늘 0.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 129.78이고 고가는 131.17이었습니다.
DaVita Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DVA News
- DaVita HealthCare (DVA) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- Why DaVita HealthCare (DVA) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- DaVita HealthCare (DVA) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Should Value Investors Buy DaVita (DVA) Stock?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- What's Going With Dialysis Firm DaVita Stock On Friday? - DaVita (NYSE:DVA)
- Ransomware attack at DaVita impacted 2.7 million people, US health dept website shows
- DaVita: Contraction Phase With Incremental Earnings Hurdle (Rating Downgrade) (NYSE:DVA)
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Cardinal Health to Acquire Solaris Health for Urology Expansion
- 2 Warren Buffett Stocks to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid
- Tracking Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:BRK.A)
- UnitedHealth shares surge as Buffett’s Berkshire shows new stake
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Here's Why DaVita HealthCare (DVA) is a Strong Value Stock
- Are Investors Undervaluing DaVita (DVA) Right Now?
- DaVita Stock Down Despite Q2 Earnings Beat, Gross Margin Expands
- DaVita stock hits 52-week low at $131.09 amid market fluctuations
- DaVita Inc. (DVA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: DaVita Q2 2025 beats estimates, stock dips
- DaVita HealthCare (DVA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
일일 변동 비율
129.78 131.17
년간 변동
126.95 179.60
- 이전 종가
- 130.19
- 시가
- 130.60
- Bid
- 130.21
- Ask
- 130.51
- 저가
- 129.78
- 고가
- 131.17
- 볼륨
- 1.764 K
- 일일 변동
- 0.02%
- 월 변동
- -4.36%
- 6개월 변동
- -14.53%
- 년간 변동율
- -20.28%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K