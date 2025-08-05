Valute / DVA
DVA: DaVita Inc
130.21 USD 0.02 (0.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DVA ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 129.78 e ad un massimo di 131.17.
Segui le dinamiche di DaVita Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
129.78 131.17
Intervallo Annuale
126.95 179.60
- Chiusura Precedente
- 130.19
- Apertura
- 130.60
- Bid
- 130.21
- Ask
- 130.51
- Minimo
- 129.78
- Massimo
- 131.17
- Volume
- 1.764 K
- Variazione giornaliera
- 0.02%
- Variazione Mensile
- -4.36%
- Variazione Semestrale
- -14.53%
- Variazione Annuale
- -20.28%
20 settembre, sabato