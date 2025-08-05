QuotazioniSezioni
DVA: DaVita Inc

130.21 USD 0.02 (0.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DVA ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 129.78 e ad un massimo di 131.17.

Segui le dinamiche di DaVita Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
129.78 131.17
Intervallo Annuale
126.95 179.60
Chiusura Precedente
130.19
Apertura
130.60
Bid
130.21
Ask
130.51
Minimo
129.78
Massimo
131.17
Volume
1.764 K
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
-4.36%
Variazione Semestrale
-14.53%
Variazione Annuale
-20.28%
20 settembre, sabato