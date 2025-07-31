Валюты / DVA
DVA: DaVita Inc
130.10 USD 0.76 (0.58%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DVA за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 129.65, а максимальная — 131.25.
Следите за динамикой DaVita Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DVA
Дневной диапазон
129.65 131.25
Годовой диапазон
129.65 179.60
- Предыдущее закрытие
- 130.86
- Open
- 130.82
- Bid
- 130.10
- Ask
- 130.40
- Low
- 129.65
- High
- 131.25
- Объем
- 983
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- -4.44%
- 6-месячное изменение
- -14.60%
- Годовое изменение
- -20.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.