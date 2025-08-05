KurseKategorien
DVA: DaVita Inc

130.19 USD 2.26 (1.77%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DVA hat sich für heute um 1.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 126.95 bis zu einem Hoch von 130.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die DaVita Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
126.95 130.74
Jahresspanne
126.95 179.60
Vorheriger Schlusskurs
127.93
Eröffnung
127.63
Bid
130.19
Ask
130.49
Tief
126.95
Hoch
130.74
Volumen
1.083 K
Tagesänderung
1.77%
Monatsänderung
-4.38%
6-Monatsänderung
-14.55%
Jahresänderung
-20.29%
