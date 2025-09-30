- Visão do mercado
DUG: ProShares UltraShort Energy
A taxa do DUG para hoje mudou para 2.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.09 e o mais alto foi 33.80.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares UltraShort Energy. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DUG hoje?
Hoje ProShares UltraShort Energy (DUG) está avaliado em 33.41. O instrumento é negociado dentro de 2.45%, o fechamento de ontem foi 32.61, e o volume de negociação atingiu 253. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DUG em tempo real.
As ações de ProShares UltraShort Energy pagam dividendos?
Atualmente ProShares UltraShort Energy está avaliado em 33.41. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 227.55% e USD. Monitore os movimentos de DUG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DUG?
Você pode comprar ações de ProShares UltraShort Energy (DUG) pelo preço atual 33.41. Ordens geralmente são executadas perto de 33.41 ou 33.71, enquanto 253 e 0.63% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DUG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DUG?
Investir em ProShares UltraShort Energy envolve considerar a faixa anual 8.69 - 51.03 e o preço atual 33.41. Muitos comparam -0.21% e -1.97% antes de enviar ordens em 33.41 ou 33.71. Estude as mudanças diárias de preço de DUG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares UltraShort Energy?
O maior preço de ProShares UltraShort Energy (DUG) no último ano foi 51.03. As ações oscilaram bastante dentro de 8.69 - 51.03, e a comparação com 32.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares UltraShort Energy no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares UltraShort Energy?
O menor preço de ProShares UltraShort Energy (DUG) no ano foi 8.69. A comparação com o preço atual 33.41 e 8.69 - 51.03 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DUG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DUG?
No passado ProShares UltraShort Energy passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.61 e 227.55% após os eventos corporativos.
