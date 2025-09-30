- Übersicht
DUG: ProShares UltraShort Energy
Der Wechselkurs von DUG hat sich für heute um 2.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.09 bis zu einem Hoch von 33.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares UltraShort Energy-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DUG heute?
Die Aktie von ProShares UltraShort Energy (DUG) notiert heute bei 33.41. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.45% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.61 und das Handelsvolumen erreichte 253. Das Live-Chart von DUG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DUG Dividenden?
ProShares UltraShort Energy wird derzeit mit 33.41 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 227.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DUG zu verfolgen.
Wie kaufe ich DUG-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares UltraShort Energy (DUG) zum aktuellen Kurs von 33.41 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.41 oder 33.71 platziert, während 253 und 0.63% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DUG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DUG-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares UltraShort Energy müssen die jährliche Spanne 8.69 - 51.03 und der aktuelle Kurs 33.41 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.21% und -1.97%, bevor sie Orders zu 33.41 oder 33.71 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DUG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort Energy?
Der höchste Kurs von ProShares UltraShort Energy (DUG) im vergangenen Jahr lag bei 51.03. Innerhalb von 8.69 - 51.03 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares UltraShort Energy mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares UltraShort Energy?
Der niedrigste Kurs von ProShares UltraShort Energy (DUG) im Laufe des Jahres betrug 8.69. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.41 und der Spanne 8.69 - 51.03 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DUG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DUG statt?
ProShares UltraShort Energy hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.61 und 227.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.61
- Eröffnung
- 33.20
- Bid
- 33.41
- Ask
- 33.71
- Tief
- 33.09
- Hoch
- 33.80
- Volumen
- 253
- Tagesänderung
- 2.45%
- Monatsänderung
- -0.21%
- 6-Monatsänderung
- -1.97%
- Jahresänderung
- 227.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8