DUG: ProShares UltraShort Energy
今日DUG汇率已更改3.22%。当日，交易品种以低点33.20和高点33.72进行交易。
关注ProShares UltraShort Energy动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DUG股票今天的价格是多少？
ProShares UltraShort Energy股票今天的定价为33.66。它在3.22%范围内交易，昨天的收盘价为32.61，交易量达到183。DUG的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares UltraShort Energy股票是否支付股息？
ProShares UltraShort Energy目前的价值为33.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注230.00%和USD。实时查看图表以跟踪DUG走势。
如何购买DUG股票？
您可以以33.66的当前价格购买ProShares UltraShort Energy股票。订单通常设置在33.66或33.96附近，而183和0.03%显示市场活动。立即关注DUG的实时图表更新。
如何投资DUG股票？
投资ProShares UltraShort Energy需要考虑年度范围8.69 - 51.03和当前价格33.66。许多人在以33.66或33.96下订单之前，会比较0.54%和。实时查看DUG价格图表，了解每日变化。
ProShares UltraShort Energy股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares UltraShort Energy的最高价格是51.03。在8.69 - 51.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Energy的绩效。
ProShares UltraShort Energy股票的最低价格是多少？
ProShares UltraShort Energy（DUG）的最低价格为8.69。将其与当前的33.66和8.69 - 51.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DUG股票是什么时候拆分的？
ProShares UltraShort Energy历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.61和230.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.61
- 开盘价
- 33.65
- 卖价
- 33.66
- 买价
- 33.96
- 最低价
- 33.20
- 最高价
- 33.72
- 交易量
- 183
- 日变化
- 3.22%
- 月变化
- 0.54%
- 6个月变化
- -1.23%
- 年变化
- 230.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8