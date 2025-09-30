DUG股票今天的价格是多少？ ProShares UltraShort Energy股票今天的定价为33.66。它在3.22%范围内交易，昨天的收盘价为32.61，交易量达到183。DUG的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Energy股票是否支付股息？ ProShares UltraShort Energy目前的价值为33.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注230.00%和USD。实时查看图表以跟踪DUG走势。

如何购买DUG股票？ 您可以以33.66的当前价格购买ProShares UltraShort Energy股票。订单通常设置在33.66或33.96附近，而183和0.03%显示市场活动。立即关注DUG的实时图表更新。

如何投资DUG股票？ 投资ProShares UltraShort Energy需要考虑年度范围8.69 - 51.03和当前价格33.66。许多人在以33.66或33.96下订单之前，会比较0.54%和。实时查看DUG价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Energy股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares UltraShort Energy的最高价格是51.03。在8.69 - 51.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Energy的绩效。

ProShares UltraShort Energy股票的最低价格是多少？ ProShares UltraShort Energy（DUG）的最低价格为8.69。将其与当前的33.66和8.69 - 51.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。