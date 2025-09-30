报价部分
DUG: ProShares UltraShort Energy

33.66 USD 1.05 (3.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DUG汇率已更改3.22%。当日，交易品种以低点33.20和高点33.72进行交易。

关注ProShares UltraShort Energy动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DUG股票今天的价格是多少？

ProShares UltraShort Energy股票今天的定价为33.66。它在3.22%范围内交易，昨天的收盘价为32.61，交易量达到183。DUG的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraShort Energy股票是否支付股息？

ProShares UltraShort Energy目前的价值为33.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注230.00%和USD。实时查看图表以跟踪DUG走势。

如何购买DUG股票？

您可以以33.66的当前价格购买ProShares UltraShort Energy股票。订单通常设置在33.66或33.96附近，而183和0.03%显示市场活动。立即关注DUG的实时图表更新。

如何投资DUG股票？

投资ProShares UltraShort Energy需要考虑年度范围8.69 - 51.03和当前价格33.66。许多人在以33.66或33.96下订单之前，会比较0.54%和。实时查看DUG价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraShort Energy股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraShort Energy的最高价格是51.03。在8.69 - 51.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraShort Energy的绩效。

ProShares UltraShort Energy股票的最低价格是多少？

ProShares UltraShort Energy（DUG）的最低价格为8.69。将其与当前的33.66和8.69 - 51.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DUG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DUG股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraShort Energy历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.61和230.00%中可见。

日范围
33.20 33.72
年范围
8.69 51.03
前一天收盘价
32.61
开盘价
33.65
卖价
33.66
买价
33.96
最低价
33.20
最高价
33.72
交易量
183
日变化
3.22%
月变化
0.54%
6个月变化
-1.23%
年变化
230.00%
