- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DUG: ProShares UltraShort Energy
DUGの今日の為替レートは、3.22%変化しました。日中、通貨は1あたり33.20の安値と33.72の高値で取引されました。
ProShares UltraShort Energyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DUG株の現在の価格は？
ProShares UltraShort Energyの株価は本日33.66です。3.22%内で取引され、前日の終値は32.61、取引量は183に達しました。DUGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares UltraShort Energyの株は配当を出しますか？
ProShares UltraShort Energyの現在の価格は33.66です。配当方針は会社によりますが、投資家は230.00%やUSDにも注目します。DUGの動きはライブチャートで確認できます。
DUG株を買う方法は？
ProShares UltraShort Energyの株は現在33.66で購入可能です。注文は通常33.66または33.96付近で行われ、183や0.03%が市場の動きを示します。DUGの最新情報はライブチャートで確認できます。
DUG株に投資する方法は？
ProShares UltraShort Energyへの投資では、年間の値幅8.69 - 51.03と現在の33.66を考慮します。注文は多くの場合33.66や33.96で行われる前に、0.54%や-1.23%と比較されます。DUGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort Energyの株の最高値は？
ProShares UltraShort Energyの過去1年の最高値は51.03でした。8.69 - 51.03内で株価は大きく変動し、32.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraShort Energyのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares UltraShort Energyの株の最低値は？
ProShares UltraShort Energy(DUG)の年間最安値は8.69でした。現在の33.66や8.69 - 51.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DUGの動きはライブチャートで確認できます。
DUGの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares UltraShort Energyは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.61、230.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 32.61
- 始値
- 33.65
- 買値
- 33.66
- 買値
- 33.96
- 安値
- 33.20
- 高値
- 33.72
- 出来高
- 183
- 1日の変化
- 3.22%
- 1ヶ月の変化
- 0.54%
- 6ヶ月の変化
- -1.23%
- 1年の変化
- 230.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8