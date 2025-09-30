クォートセクション
通貨 / DUG
DUG: ProShares UltraShort Energy

33.66 USD 1.05 (3.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DUGの今日の為替レートは、3.22%変化しました。日中、通貨は1あたり33.20の安値と33.72の高値で取引されました。

ProShares UltraShort Energyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DUG株の現在の価格は？

ProShares UltraShort Energyの株価は本日33.66です。3.22%内で取引され、前日の終値は32.61、取引量は183に達しました。DUGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares UltraShort Energyの株は配当を出しますか？

ProShares UltraShort Energyの現在の価格は33.66です。配当方針は会社によりますが、投資家は230.00%やUSDにも注目します。DUGの動きはライブチャートで確認できます。

DUG株を買う方法は？

ProShares UltraShort Energyの株は現在33.66で購入可能です。注文は通常33.66または33.96付近で行われ、183や0.03%が市場の動きを示します。DUGの最新情報はライブチャートで確認できます。

DUG株に投資する方法は？

ProShares UltraShort Energyへの投資では、年間の値幅8.69 - 51.03と現在の33.66を考慮します。注文は多くの場合33.66や33.96で行われる前に、0.54%や-1.23%と比較されます。DUGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares UltraShort Energyの株の最高値は？

ProShares UltraShort Energyの過去1年の最高値は51.03でした。8.69 - 51.03内で株価は大きく変動し、32.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares UltraShort Energyのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares UltraShort Energyの株の最低値は？

ProShares UltraShort Energy(DUG)の年間最安値は8.69でした。現在の33.66や8.69 - 51.03と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DUGの動きはライブチャートで確認できます。

DUGの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares UltraShort Energyは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.61、230.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.20 33.72
1年のレンジ
8.69 51.03
以前の終値
32.61
始値
33.65
買値
33.66
買値
33.96
安値
33.20
高値
33.72
出来高
183
1日の変化
3.22%
1ヶ月の変化
0.54%
6ヶ月の変化
-1.23%
1年の変化
230.00%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8