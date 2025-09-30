- Aperçu
DUG: ProShares UltraShort Energy
Le taux de change de DUG a changé de 3.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.87 et à un maximum de 32.91.
Suivez la dynamique ProShares UltraShort Energy. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DUG aujourd'hui ?
L'action ProShares UltraShort Energy est cotée à 32.61 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.66%, a clôturé hier à 31.46 et son volume d'échange a atteint 99. Le graphique en temps réel du cours de DUG présente ces mises à jour.
L'action ProShares UltraShort Energy verse-t-elle des dividendes ?
ProShares UltraShort Energy est actuellement valorisé à 32.61. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 219.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DUG.
Comment acheter des actions DUG ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares UltraShort Energy au cours actuel de 32.61. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.61 ou de 32.91, le 99 et le 2.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DUG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DUG ?
Investir dans ProShares UltraShort Energy implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.69 - 51.03 et le prix actuel 32.61. Beaucoup comparent -2.60% et -4.31% avant de passer des ordres à 32.61 ou 32.91. Consultez le graphique du cours de DUG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares UltraShort Energy ?
Le cours le plus élevé de ProShares UltraShort Energy l'année dernière était 51.03. Au cours de 8.69 - 51.03, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares UltraShort Energy sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares UltraShort Energy ?
Le cours le plus bas de ProShares UltraShort Energy (DUG) sur l'année a été 8.69. Sa comparaison avec 32.61 et 8.69 - 51.03 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DUG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DUG a-t-elle été divisée ?
ProShares UltraShort Energy a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.46 et 219.71% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.46
- Ouverture
- 31.91
- Bid
- 32.61
- Ask
- 32.91
- Plus Bas
- 31.87
- Plus Haut
- 32.91
- Volume
- 99
- Changement quotidien
- 3.66%
- Changement Mensuel
- -2.60%
- Changement à 6 Mois
- -4.31%
- Changement Annuel
- 219.71%
