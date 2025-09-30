- Panoramica
DUG: ProShares UltraShort Energy
Il tasso di cambio DUG ha avuto una variazione del 3.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.87 e ad un massimo di 32.91.
Segui le dinamiche di ProShares UltraShort Energy. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DUG oggi?
Oggi le azioni ProShares UltraShort Energy sono prezzate a 32.61. Viene scambiato all'interno di 3.66%, la chiusura di ieri è stata 31.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 99. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DUG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares UltraShort Energy pagano dividendi?
ProShares UltraShort Energy è attualmente valutato a 32.61. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 219.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DUG.
Come acquistare azioni DUG?
Puoi acquistare azioni ProShares UltraShort Energy al prezzo attuale di 32.61. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.61 o 32.91, mentre 99 e 2.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DUG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DUG?
Investire in ProShares UltraShort Energy implica considerare l'intervallo annuale 8.69 - 51.03 e il prezzo attuale 32.61. Molti confrontano -2.60% e -4.31% prima di effettuare ordini su 32.61 o 32.91. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DUG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares UltraShort Energy?
Il prezzo massimo di ProShares UltraShort Energy nell'ultimo anno è stato 51.03. All'interno di 8.69 - 51.03, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares UltraShort Energy utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares UltraShort Energy?
Il prezzo più basso di ProShares UltraShort Energy (DUG) nel corso dell'anno è stato 8.69. Confrontandolo con gli attuali 32.61 e 8.69 - 51.03 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DUG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DUG?
ProShares UltraShort Energy ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.46 e 219.71%.
- Chiusura Precedente
- 31.46
- Apertura
- 31.91
- Bid
- 32.61
- Ask
- 32.91
- Minimo
- 31.87
- Massimo
- 32.91
- Volume
- 99
- Variazione giornaliera
- 3.66%
- Variazione Mensile
- -2.60%
- Variazione Semestrale
- -4.31%
- Variazione Annuale
- 219.71%
