DUG: ProShares UltraShort Energy
El tipo de cambio de DUG de hoy ha cambiado un 3.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.20, mientras que el máximo ha alcanzado 33.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares UltraShort Energy. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DUG hoy?
ProShares UltraShort Energy (DUG) se evalúa hoy en 33.66. El instrumento se negocia dentro de 3.22%; el cierre de ayer ha sido 32.61 y el volumen comercial ha alcanzado 183. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DUG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares UltraShort Energy?
ProShares UltraShort Energy se evalúa actualmente en 33.66. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 230.00% y USD. Monitoree los movimientos de DUG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DUG?
Puede comprar acciones de ProShares UltraShort Energy (DUG) al precio actual de 33.66. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.66 o 33.96, mientras que 183 y 0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DUG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DUG?
Invertir en ProShares UltraShort Energy implica tener en cuenta el rango anual 8.69 - 51.03 y el precio actual 33.66. Muchos comparan 0.54% y -1.23% antes de colocar órdenes en 33.66 o 33.96. Estudie los cambios diarios de precios de DUG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares UltraShort Energy?
El precio más alto de ProShares UltraShort Energy (DUG) en el último año ha sido 51.03. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.69 - 51.03, una comparación con 32.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares UltraShort Energy en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares UltraShort Energy?
El precio más bajo de ProShares UltraShort Energy (DUG) para el año ha sido 8.69. La comparación con los actuales 33.66 y 8.69 - 51.03 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DUG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DUG?
En el pasado, ProShares UltraShort Energy ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.61 y 230.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.61
- Open
- 33.65
- Bid
- 33.66
- Ask
- 33.96
- Low
- 33.20
- High
- 33.72
- Volumen
- 183
- Cambio diario
- 3.22%
- Cambio mensual
- 0.54%
- Cambio a 6 meses
- -1.23%
- Cambio anual
- 230.00%
