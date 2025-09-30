КотировкиРазделы
DUG: ProShares UltraShort Energy

32.61 USD 1.15 (3.66%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DUG за сегодня изменился на 3.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.87, а максимальная — 32.91.

Следите за динамикой ProShares UltraShort Energy. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DUG сегодня?

ProShares UltraShort Energy (DUG) сегодня оценивается на уровне 32.61. Инструмент торгуется в пределах 3.66%, вчерашнее закрытие составило 31.46, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Energy?

ProShares UltraShort Energy в настоящее время оценивается в 32.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 219.71% и USD. Отслеживайте движения DUG на графике в реальном времени.

Как купить акции DUG?

Вы можете купить акции ProShares UltraShort Energy (DUG) по текущей цене 32.61. Ордера обычно размещаются около 32.61 или 32.91, тогда как 99 и 2.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DUG?

Инвестирование в ProShares UltraShort Energy предполагает учет годового диапазона 8.69 - 51.03 и текущей цены 32.61. Многие сравнивают -2.60% и -4.31% перед размещением ордеров на 32.61 или 32.91. Изучайте ежедневные изменения цены DUG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Energy?

Самая высокая цена ProShares UltraShort Energy (DUG) за последний год составила 51.03. Акции заметно колебались в пределах 8.69 - 51.03, сравнение с 31.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Energy на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Energy?

Самая низкая цена ProShares UltraShort Energy (DUG) за год составила 8.69. Сравнение с текущими 32.61 и 8.69 - 51.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DUG?

В прошлом ProShares UltraShort Energy проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.46 и 219.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.87 32.91
Годовой диапазон
8.69 51.03
Предыдущее закрытие
31.46
Open
31.91
Bid
32.61
Ask
32.91
Low
31.87
High
32.91
Объем
99
Дневное изменение
3.66%
Месячное изменение
-2.60%
6-месячное изменение
-4.31%
Годовое изменение
219.71%
