DUG: ProShares UltraShort Energy
Курс DUG за сегодня изменился на 3.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.87, а максимальная — 32.91.
Следите за динамикой ProShares UltraShort Energy. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DUG сегодня?
ProShares UltraShort Energy (DUG) сегодня оценивается на уровне 32.61. Инструмент торгуется в пределах 3.66%, вчерашнее закрытие составило 31.46, а торговый объем достиг 99. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DUG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraShort Energy?
ProShares UltraShort Energy в настоящее время оценивается в 32.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 219.71% и USD. Отслеживайте движения DUG на графике в реальном времени.
Как купить акции DUG?
Вы можете купить акции ProShares UltraShort Energy (DUG) по текущей цене 32.61. Ордера обычно размещаются около 32.61 или 32.91, тогда как 99 и 2.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DUG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DUG?
Инвестирование в ProShares UltraShort Energy предполагает учет годового диапазона 8.69 - 51.03 и текущей цены 32.61. Многие сравнивают -2.60% и -4.31% перед размещением ордеров на 32.61 или 32.91. Изучайте ежедневные изменения цены DUG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraShort Energy?
Самая высокая цена ProShares UltraShort Energy (DUG) за последний год составила 51.03. Акции заметно колебались в пределах 8.69 - 51.03, сравнение с 31.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraShort Energy на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraShort Energy?
Самая низкая цена ProShares UltraShort Energy (DUG) за год составила 8.69. Сравнение с текущими 32.61 и 8.69 - 51.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DUG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DUG?
В прошлом ProShares UltraShort Energy проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.46 и 219.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.46
- Open
- 31.91
- Bid
- 32.61
- Ask
- 32.91
- Low
- 31.87
- High
- 32.91
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 3.66%
- Месячное изменение
- -2.60%
- 6-месячное изменение
- -4.31%
- Годовое изменение
- 219.71%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8