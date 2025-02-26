- Visão do mercado
DTD: WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
A taxa do DTD para hoje mudou para 0.35%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 83.50 e o mais alto foi 84.06.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree U.S. Total Dividend Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DTD Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DTD hoje?
Hoje WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) está avaliado em 84.06. O instrumento é negociado dentro de 0.35%, o fechamento de ontem foi 83.77, e o volume de negociação atingiu 69. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DTD em tempo real.
As ações de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree U.S. Total Dividend Fund está avaliado em 84.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.34% e USD. Monitore os movimentos de DTD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DTD?
Você pode comprar ações de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) pelo preço atual 84.06. Ordens geralmente são executadas perto de 84.06 ou 84.36, enquanto 69 e 0.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DTD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DTD?
Investir em WisdomTree U.S. Total Dividend Fund envolve considerar a faixa anual 67.09 - 84.30 e o preço atual 84.06. Muitos comparam 2.50% e 9.68% antes de enviar ordens em 84.06 ou 84.36. Estude as mudanças diárias de preço de DTD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
O maior preço de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) no último ano foi 84.30. As ações oscilaram bastante dentro de 67.09 - 84.30, e a comparação com 83.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
O menor preço de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) no ano foi 67.09. A comparação com o preço atual 84.06 e 67.09 - 84.30 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DTD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DTD?
No passado WisdomTree U.S. Total Dividend Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 83.77 e 10.34% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 83.77
- Open
- 83.81
- Bid
- 84.06
- Ask
- 84.36
- Low
- 83.50
- High
- 84.06
- Volume
- 69
- Mudança diária
- 0.35%
- Mudança mensal
- 2.50%
- Mudança de 6 meses
- 9.68%
- Mudança anual
- 10.34%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8