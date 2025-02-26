- Übersicht
DTD: WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
Der Wechselkurs von DTD hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 83.50 bis zu einem Hoch von 84.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree U.S. Total Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DTD heute?
Die Aktie von WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) notiert heute bei 84.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.36% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 83.77 und das Handelsvolumen erreichte 77. Das Live-Chart von DTD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DTD Dividenden?
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund wird derzeit mit 84.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DTD zu verfolgen.
Wie kaufe ich DTD-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) zum aktuellen Kurs von 84.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 84.07 oder 84.37 platziert, während 77 und 0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DTD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DTD-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree U.S. Total Dividend Fund müssen die jährliche Spanne 67.09 - 84.30 und der aktuelle Kurs 84.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.51% und 9.69%, bevor sie Orders zu 84.07 oder 84.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DTD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) im vergangenen Jahr lag bei 84.30. Innerhalb von 67.09 - 84.30 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 83.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree U.S. Total Dividend Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) im Laufe des Jahres betrug 67.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 84.07 und der Spanne 67.09 - 84.30 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DTD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DTD statt?
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 83.77 und 10.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 83.77
- Eröffnung
- 83.81
- Bid
- 84.07
- Ask
- 84.37
- Tief
- 83.50
- Hoch
- 84.07
- Volumen
- 77
- Tagesänderung
- 0.36%
- Monatsänderung
- 2.51%
- 6-Monatsänderung
- 9.69%
- Jahresänderung
- 10.36%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8