DTD: WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
今日DTD汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点83.50和高点83.86进行交易。
关注WisdomTree U.S. Total Dividend Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTD新闻
常见问题解答
DTD股票今天的价格是多少？
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund股票今天的定价为83.59。它在-0.21%范围内交易，昨天的收盘价为83.77，交易量达到35。DTD的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund股票是否支付股息？
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund目前的价值为83.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.73%和USD。实时查看图表以跟踪DTD走势。
如何购买DTD股票？
您可以以83.59的当前价格购买WisdomTree U.S. Total Dividend Fund股票。订单通常设置在83.59或83.89附近，而35和-0.26%显示市场活动。立即关注DTD的实时图表更新。
如何投资DTD股票？
投资WisdomTree U.S. Total Dividend Fund需要考虑年度范围67.09 - 84.30和当前价格83.59。许多人在以83.59或83.89下订单之前，会比较1.93%和。实时查看DTD价格图表，了解每日变化。
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree U.S. Total Dividend Fund的最高价格是84.30。在67.09 - 84.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. Total Dividend Fund的绩效。
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund（DTD）的最低价格为67.09。将其与当前的83.59和67.09 - 84.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DTD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DTD股票是什么时候拆分的？
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.77和9.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 83.77
- 开盘价
- 83.81
- 卖价
- 83.59
- 买价
- 83.89
- 最低价
- 83.50
- 最高价
- 83.86
- 交易量
- 35
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 1.93%
- 6个月变化
- 9.07%
- 年变化
- 9.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8