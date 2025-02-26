- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DTD: WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
Le taux de change de DTD a changé de 0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.54 et à un maximum de 83.91.
Suivez la dynamique WisdomTree U.S. Total Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTD Nouvelles
- DTD ETF: Resilient Income Amid Market Volatility (NYSEARCA:DTD)
- Should WisdomTree U.S. Total Dividend ETF (DTD) Be on Your Investing Radar?
- Is WisdomTree U.S. Total Dividend ETF (DTD) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- DTD: Dividend Investing Makes More Sense Than Ever (NYSEARCA:DTD)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Mostly Dead: The Twilight Of Price Over Volume
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- DTD: Solid Track Record, But Modest Dividend Yield
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DTD aujourd'hui ?
L'action WisdomTree U.S. Total Dividend Fund est cotée à 83.77 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.01%, a clôturé hier à 83.76 et son volume d'échange a atteint 38. Le graphique en temps réel du cours de DTD présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree U.S. Total Dividend Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund est actuellement valorisé à 83.77. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.96% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DTD.
Comment acheter des actions DTD ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree U.S. Total Dividend Fund au cours actuel de 83.77. Les ordres sont généralement placés à proximité de 83.77 ou de 84.07, le 38 et le -0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DTD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DTD ?
Investir dans WisdomTree U.S. Total Dividend Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 67.09 - 84.30 et le prix actuel 83.77. Beaucoup comparent 2.15% et 9.30% avant de passer des ordres à 83.77 ou 84.07. Consultez le graphique du cours de DTD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree U.S. Total Dividend Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund l'année dernière était 84.30. Au cours de 67.09 - 84.30, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 83.76 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree U.S. Total Dividend Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) sur l'année a été 67.09. Sa comparaison avec 83.77 et 67.09 - 84.30 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DTD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DTD a-t-elle été divisée ?
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 83.76 et 9.96% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 83.76
- Ouverture
- 83.91
- Bid
- 83.77
- Ask
- 84.07
- Plus Bas
- 83.54
- Plus Haut
- 83.91
- Volume
- 38
- Changement quotidien
- 0.01%
- Changement Mensuel
- 2.15%
- Changement à 6 Mois
- 9.30%
- Changement Annuel
- 9.96%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8