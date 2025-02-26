КотировкиРазделы
DTD: WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

83.77 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DTD за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.54, а максимальная — 83.91.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. Total Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DTD

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DTD сегодня?

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) сегодня оценивается на уровне 83.77. Инструмент торгуется в пределах 0.01%, вчерашнее закрытие составило 83.76, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund в настоящее время оценивается в 83.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.96% и USD. Отслеживайте движения DTD на графике в реальном времени.

Как купить акции DTD?

Вы можете купить акции WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) по текущей цене 83.77. Ордера обычно размещаются около 83.77 или 84.07, тогда как 38 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DTD?

Инвестирование в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 67.09 - 84.30 и текущей цены 83.77. Многие сравнивают 2.15% и 9.30% перед размещением ордеров на 83.77 или 84.07. Изучайте ежедневные изменения цены DTD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?

Самая высокая цена WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) за последний год составила 84.30. Акции заметно колебались в пределах 67.09 - 84.30, сравнение с 83.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. Total Dividend Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?

Самая низкая цена WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) за год составила 67.09. Сравнение с текущими 83.77 и 67.09 - 84.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DTD?

В прошлом WisdomTree U.S. Total Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.76 и 9.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
83.54 83.91
Годовой диапазон
67.09 84.30
Предыдущее закрытие
83.76
Open
83.91
Bid
83.77
Ask
84.07
Low
83.54
High
83.91
Объем
38
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
2.15%
6-месячное изменение
9.30%
Годовое изменение
9.96%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8