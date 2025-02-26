- Обзор рынка
DTD: WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
Курс DTD за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.54, а максимальная — 83.91.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. Total Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DTD
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DTD сегодня?
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) сегодня оценивается на уровне 83.77. Инструмент торгуется в пределах 0.01%, вчерашнее закрытие составило 83.76, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DTD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund в настоящее время оценивается в 83.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.96% и USD. Отслеживайте движения DTD на графике в реальном времени.
Как купить акции DTD?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) по текущей цене 83.77. Ордера обычно размещаются около 83.77 или 84.07, тогда как 38 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DTD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DTD?
Инвестирование в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 67.09 - 84.30 и текущей цены 83.77. Многие сравнивают 2.15% и 9.30% перед размещением ордеров на 83.77 или 84.07. Изучайте ежедневные изменения цены DTD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) за последний год составила 84.30. Акции заметно колебались в пределах 67.09 - 84.30, сравнение с 83.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. Total Dividend Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) за год составила 67.09. Сравнение с текущими 83.77 и 67.09 - 84.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DTD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DTD?
В прошлом WisdomTree U.S. Total Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 83.76 и 9.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 83.76
- Open
- 83.91
- Bid
- 83.77
- Ask
- 84.07
- Low
- 83.54
- High
- 83.91
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 2.15%
- 6-месячное изменение
- 9.30%
- Годовое изменение
- 9.96%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8