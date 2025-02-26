- Panoramica
DTD: WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
Il tasso di cambio DTD ha avuto una variazione del 0.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 83.54 e ad un massimo di 83.91.
Segui le dinamiche di WisdomTree U.S. Total Dividend Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DTD News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DTD oggi?
Oggi le azioni WisdomTree U.S. Total Dividend Fund sono prezzate a 83.77. Viene scambiato all'interno di 0.01%, la chiusura di ieri è stata 83.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 38. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DTD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree U.S. Total Dividend Fund pagano dividendi?
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund è attualmente valutato a 83.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.96% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DTD.
Come acquistare azioni DTD?
Puoi acquistare azioni WisdomTree U.S. Total Dividend Fund al prezzo attuale di 83.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 83.77 o 84.07, mentre 38 e -0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DTD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DTD?
Investire in WisdomTree U.S. Total Dividend Fund implica considerare l'intervallo annuale 67.09 - 84.30 e il prezzo attuale 83.77. Molti confrontano 2.15% e 9.30% prima di effettuare ordini su 83.77 o 84.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DTD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree U.S. Total Dividend Fund nell'ultimo anno è stato 84.30. All'interno di 67.09 - 84.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 83.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree U.S. Total Dividend Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) nel corso dell'anno è stato 67.09. Confrontandolo con gli attuali 83.77 e 67.09 - 84.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DTD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DTD?
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 83.76 e 9.96%.
- Chiusura Precedente
- 83.76
- Apertura
- 83.91
- Bid
- 83.77
- Ask
- 84.07
- Minimo
- 83.54
- Massimo
- 83.91
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- 0.01%
- Variazione Mensile
- 2.15%
- Variazione Semestrale
- 9.30%
- Variazione Annuale
- 9.96%
