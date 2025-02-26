クォートセクション
DTD: WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

83.59 USD 0.18 (0.21%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DTDの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり83.50の安値と83.86の高値で取引されました。

WisdomTree U.S. Total Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DTD株の現在の価格は？

WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの株価は本日83.59です。-0.21%内で取引され、前日の終値は83.77、取引量は35に達しました。DTDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの現在の価格は83.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.73%やUSDにも注目します。DTDの動きはライブチャートで確認できます。

DTD株を買う方法は？

WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの株は現在83.59で購入可能です。注文は通常83.59または83.89付近で行われ、35や-0.26%が市場の動きを示します。DTDの最新情報はライブチャートで確認できます。

DTD株に投資する方法は？

WisdomTree U.S. Total Dividend Fundへの投資では、年間の値幅67.09 - 84.30と現在の83.59を考慮します。注文は多くの場合83.59や83.89で行われる前に、1.93%や9.07%と比較されます。DTDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの株の最高値は？

WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの過去1年の最高値は84.30でした。67.09 - 84.30内で株価は大きく変動し、83.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree U.S. Total Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの株の最低値は？

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund(DTD)の年間最安値は67.09でした。現在の83.59や67.09 - 84.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DTDの動きはライブチャートで確認できます。

DTDの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree U.S. Total Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、83.77、9.73%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
83.50 83.86
1年のレンジ
67.09 84.30
以前の終値
83.77
始値
83.81
買値
83.59
買値
83.89
安値
83.50
高値
83.86
出来高
35
1日の変化
-0.21%
1ヶ月の変化
1.93%
6ヶ月の変化
9.07%
1年の変化
9.73%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8