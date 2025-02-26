- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DTD: WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
DTDの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり83.50の安値と83.86の高値で取引されました。
WisdomTree U.S. Total Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTD News
- DTD ETF: Resilient Income Amid Market Volatility (NYSEARCA:DTD)
- Should WisdomTree U.S. Total Dividend ETF (DTD) Be on Your Investing Radar?
- Is WisdomTree U.S. Total Dividend ETF (DTD) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- DTD: Dividend Investing Makes More Sense Than Ever (NYSEARCA:DTD)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- How To Clean Up Your Dividend Portfolio (Without Panic Or Regret)
- Mostly Dead: The Twilight Of Price Over Volume
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- DTD: Solid Track Record, But Modest Dividend Yield
よくあるご質問
DTD株の現在の価格は？
WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの株価は本日83.59です。-0.21%内で取引され、前日の終値は83.77、取引量は35に達しました。DTDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの現在の価格は83.59です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.73%やUSDにも注目します。DTDの動きはライブチャートで確認できます。
DTD株を買う方法は？
WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの株は現在83.59で購入可能です。注文は通常83.59または83.89付近で行われ、35や-0.26%が市場の動きを示します。DTDの最新情報はライブチャートで確認できます。
DTD株に投資する方法は？
WisdomTree U.S. Total Dividend Fundへの投資では、年間の値幅67.09 - 84.30と現在の83.59を考慮します。注文は多くの場合83.59や83.89で行われる前に、1.93%や9.07%と比較されます。DTDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの株の最高値は？
WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの過去1年の最高値は84.30でした。67.09 - 84.30内で株価は大きく変動し、83.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree U.S. Total Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree U.S. Total Dividend Fundの株の最低値は？
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund(DTD)の年間最安値は67.09でした。現在の83.59や67.09 - 84.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DTDの動きはライブチャートで確認できます。
DTDの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree U.S. Total Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、83.77、9.73%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 83.77
- 始値
- 83.81
- 買値
- 83.59
- 買値
- 83.89
- 安値
- 83.50
- 高値
- 83.86
- 出来高
- 35
- 1日の変化
- -0.21%
- 1ヶ月の変化
- 1.93%
- 6ヶ月の変化
- 9.07%
- 1年の変化
- 9.73%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8