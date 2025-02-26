- Panorámica
DTD: WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
El tipo de cambio de DTD de hoy ha cambiado un -0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 83.50, mientras que el máximo ha alcanzado 83.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree U.S. Total Dividend Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTD News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DTD hoy?
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) se evalúa hoy en 83.59. El instrumento se negocia dentro de -0.21%; el cierre de ayer ha sido 83.77 y el volumen comercial ha alcanzado 35. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DTD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund se evalúa actualmente en 83.59. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.73% y USD. Monitoree los movimientos de DTD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DTD?
Puede comprar acciones de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) al precio actual de 83.59. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 83.59 o 83.89, mientras que 35 y -0.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DTD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DTD?
Invertir en WisdomTree U.S. Total Dividend Fund implica tener en cuenta el rango anual 67.09 - 84.30 y el precio actual 83.59. Muchos comparan 1.93% y 9.07% antes de colocar órdenes en 83.59 o 83.89. Estudie los cambios diarios de precios de DTD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
El precio más alto de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) en el último año ha sido 84.30. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 67.09 - 84.30, una comparación con 83.77 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund?
El precio más bajo de WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) para el año ha sido 67.09. La comparación con los actuales 83.59 y 67.09 - 84.30 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DTD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DTD?
En el pasado, WisdomTree U.S. Total Dividend Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 83.77 y 9.73% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 83.77
- Open
- 83.81
- Bid
- 83.59
- Ask
- 83.89
- Low
- 83.50
- High
- 83.86
- Volumen
- 35
- Cambio diario
- -0.21%
- Cambio mensual
- 1.93%
- Cambio a 6 meses
- 9.07%
- Cambio anual
- 9.73%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8