DPST: Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

99.34 USD 2.07 (2.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DPST para hoje mudou para -2.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 96.17 e o mais alto foi 102.90.

Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DPST Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DPST hoje?

Hoje Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) está avaliado em 99.34. O instrumento é negociado dentro de -2.04%, o fechamento de ontem foi 101.41, e o volume de negociação atingiu 1491. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DPST em tempo real.

As ações de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares pagam dividendos?

Atualmente Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares está avaliado em 99.34. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.94% e USD. Monitore os movimentos de DPST no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DPST?

Você pode comprar ações de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) pelo preço atual 99.34. Ordens geralmente são executadas perto de 99.34 ou 99.64, enquanto 1491 e -2.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DPST no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DPST?

Investir em Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares envolve considerar a faixa anual 46.34 - 174.18 e o preço atual 99.34. Muitos comparam -6.85% e 17.79% antes de enviar ordens em 99.34 ou 99.64. Estude as mudanças diárias de preço de DPST no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?

O maior preço de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) no último ano foi 174.18. As ações oscilaram bastante dentro de 46.34 - 174.18, e a comparação com 101.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?

O menor preço de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) no ano foi 46.34. A comparação com o preço atual 99.34 e 46.34 - 174.18 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DPST em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DPST?

No passado Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 101.41 e 1.94% após os eventos corporativos.

Faixa diária
96.17 102.90
Faixa anual
46.34 174.18
Fechamento anterior
101.41
Open
101.38
Bid
99.34
Ask
99.64
Low
96.17
High
102.90
Volume
1.491 K
Mudança diária
-2.04%
Mudança mensal
-6.85%
Mudança de 6 meses
17.79%
Mudança anual
1.94%
