DPST: Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

96.65 USD 4.76 (4.69%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DPST de hoy ha cambiado un -4.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 96.17, mientras que el máximo ha alcanzado 102.90.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

DPST News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DPST hoy?

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) se evalúa hoy en 96.65. El instrumento se negocia dentro de -4.69%; el cierre de ayer ha sido 101.41 y el volumen comercial ha alcanzado 1204. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DPST en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares se evalúa actualmente en 96.65. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.82% y USD. Monitoree los movimientos de DPST en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DPST?

Puede comprar acciones de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) al precio actual de 96.65. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 96.65 o 96.95, mientras que 1204 y -4.67% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DPST en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DPST?

Invertir en Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares implica tener en cuenta el rango anual 46.34 - 174.18 y el precio actual 96.65. Muchos comparan -9.37% y 14.60% antes de colocar órdenes en 96.65 o 96.95. Estudie los cambios diarios de precios de DPST en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?

El precio más alto de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) en el último año ha sido 174.18. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.34 - 174.18, una comparación con 101.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?

El precio más bajo de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) para el año ha sido 46.34. La comparación con los actuales 96.65 y 46.34 - 174.18 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DPST en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DPST?

En el pasado, Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 101.41 y -0.82% después de las acciones corporativas.

Rango diario
96.17 102.90
Rango anual
46.34 174.18
Cierres anteriores
101.41
Open
101.38
Bid
96.65
Ask
96.95
Low
96.17
High
102.90
Volumen
1.204 K
Cambio diario
-4.69%
Cambio mensual
-9.37%
Cambio a 6 meses
14.60%
Cambio anual
-0.82%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8