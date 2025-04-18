- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DPST: Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
El tipo de cambio de DPST de hoy ha cambiado un -4.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 96.17, mientras que el máximo ha alcanzado 102.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DPST News
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Community Bank Earnings Stand Up To Tariffs For Now
- Best-Performing Leveraged ETFs of Last Week
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- U.S. Banks Maintain Favorable Earnings While Confronting Economic Uncertainty
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- DPST May Be An Appealing Strategy For Fed Rate Policy Changes (NYSEARCA:DPST)
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Even As Margins Expand, Tariffs Challenge U.S. Community Banks' Earnings Growth
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Default Risk Rises For Most U.S. Sectors At May-End As Market Volatility Eases
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Bank Retrenchment Creates Attractive Opportunities For Credit Investors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DPST hoy?
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) se evalúa hoy en 96.65. El instrumento se negocia dentro de -4.69%; el cierre de ayer ha sido 101.41 y el volumen comercial ha alcanzado 1204. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DPST en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares se evalúa actualmente en 96.65. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.82% y USD. Monitoree los movimientos de DPST en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DPST?
Puede comprar acciones de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) al precio actual de 96.65. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 96.65 o 96.95, mientras que 1204 y -4.67% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DPST en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DPST?
Invertir en Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares implica tener en cuenta el rango anual 46.34 - 174.18 y el precio actual 96.65. Muchos comparan -9.37% y 14.60% antes de colocar órdenes en 96.65 o 96.95. Estudie los cambios diarios de precios de DPST en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?
El precio más alto de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) en el último año ha sido 174.18. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.34 - 174.18, una comparación con 101.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?
El precio más bajo de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) para el año ha sido 46.34. La comparación con los actuales 96.65 y 46.34 - 174.18 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DPST en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DPST?
En el pasado, Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 101.41 y -0.82% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 101.41
- Open
- 101.38
- Bid
- 96.65
- Ask
- 96.95
- Low
- 96.17
- High
- 102.90
- Volumen
- 1.204 K
- Cambio diario
- -4.69%
- Cambio mensual
- -9.37%
- Cambio a 6 meses
- 14.60%
- Cambio anual
- -0.82%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8