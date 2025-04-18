CotationsSections
Devises / DPST
DPST: Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

101.41 USD 3.25 (3.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DPST a changé de -3.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.36 et à un maximum de 105.94.

Suivez la dynamique Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

DPST Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DPST aujourd'hui ?

L'action Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares est cotée à 101.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans -3.11%, a clôturé hier à 104.66 et son volume d'échange a atteint 1452. Le graphique en temps réel du cours de DPST présente ces mises à jour.

L'action Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares verse-t-elle des dividendes ?

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares est actuellement valorisé à 101.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DPST.

Comment acheter des actions DPST ?

Vous pouvez acheter des actions Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares au cours actuel de 101.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 101.41 ou de 101.71, le 1452 et le -4.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DPST sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DPST ?

Investir dans Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 46.34 - 174.18 et le prix actuel 101.41. Beaucoup comparent -4.90% et 20.24% avant de passer des ordres à 101.41 ou 101.71. Consultez le graphique du cours de DPST en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares ?

Le cours le plus élevé de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares l'année dernière était 174.18. Au cours de 46.34 - 174.18, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 104.66 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares ?

Le cours le plus bas de Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) sur l'année a été 46.34. Sa comparaison avec 101.41 et 46.34 - 174.18 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DPST sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DPST a-t-elle été divisée ?

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 104.66 et 4.06% après les opérations sur titres.

Range quotidien
99.36 105.94
Range Annuel
46.34 174.18
Clôture Précédente
104.66
Ouverture
105.94
Bid
101.41
Ask
101.71
Plus Bas
99.36
Plus Haut
105.94
Volume
1.452 K
Changement quotidien
-3.11%
Changement Mensuel
-4.90%
Changement à 6 Mois
20.24%
Changement Annuel
4.06%
