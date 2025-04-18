报价部分
货币 / DPST
DPST: Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

96.65 USD 4.76 (4.69%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DPST汇率已更改-4.69%。当日，交易品种以低点96.17和高点102.90进行交易。

关注Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DPST股票今天的价格是多少？

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares股票今天的定价为96.65。它在-4.69%范围内交易，昨天的收盘价为101.41，交易量达到1204。DPST的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares目前的价值为96.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.82%和USD。实时查看图表以跟踪DPST走势。

如何购买DPST股票？

您可以以96.65的当前价格购买Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares股票。订单通常设置在96.65或96.95附近，而1204和-4.67%显示市场活动。立即关注DPST的实时图表更新。

如何投资DPST股票？

投资Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares需要考虑年度范围46.34 - 174.18和当前价格96.65。许多人在以96.65或96.95下订单之前，会比较-9.37%和。实时查看DPST价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares的最高价格是174.18。在46.34 - 174.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares的绩效。

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares（DPST）的最低价格为46.34。将其与当前的96.65和46.34 - 174.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DPST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DPST股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、101.41和-0.82%中可见。

日范围
96.17 102.90
年范围
46.34 174.18
前一天收盘价
101.41
开盘价
101.38
卖价
96.65
买价
96.95
最低价
96.17
最高价
102.90
交易量
1.204 K
日变化
-4.69%
月变化
-9.37%
6个月变化
14.60%
年变化
-0.82%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8