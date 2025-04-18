QuotazioniSezioni
Valute / DPST
DPST: Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

97.34 USD 4.07 (4.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DPST ha avuto una variazione del -4.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 97.34 e ad un massimo di 102.90.

Segui le dinamiche di Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DPST oggi?

Oggi le azioni Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares sono prezzate a 97.34. Viene scambiato all'interno di -4.01%, la chiusura di ieri è stata 101.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 542. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DPST mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares pagano dividendi?

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares è attualmente valutato a 97.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DPST.

Come acquistare azioni DPST?

Puoi acquistare azioni Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares al prezzo attuale di 97.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 97.34 o 97.64, mentre 542 e -3.99% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DPST sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DPST?

Investire in Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares implica considerare l'intervallo annuale 46.34 - 174.18 e il prezzo attuale 97.34. Molti confrontano -8.72% e 15.41% prima di effettuare ordini su 97.34 o 97.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DPST con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?

Il prezzo massimo di Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares nell'ultimo anno è stato 174.18. All'interno di 46.34 - 174.18, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 101.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?

Il prezzo più basso di Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) nel corso dell'anno è stato 46.34. Confrontandolo con gli attuali 97.34 e 46.34 - 174.18 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DPST muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DPST?

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 101.41 e -0.11%.

Intervallo Giornaliero
97.34 102.90
Intervallo Annuale
46.34 174.18
Chiusura Precedente
101.41
Apertura
101.38
Bid
97.34
Ask
97.64
Minimo
97.34
Massimo
102.90
Volume
542
Variazione giornaliera
-4.01%
Variazione Mensile
-8.72%
Variazione Semestrale
15.41%
Variazione Annuale
-0.11%
