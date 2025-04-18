КотировкиРазделы
DPST: Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

97.34 USD 4.07 (4.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DPST за сегодня изменился на -4.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.34, а максимальная — 102.90.

Следите за динамикой Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DPST сегодня?

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) сегодня оценивается на уровне 97.34. Инструмент торгуется в пределах -4.01%, вчерашнее закрытие составило 101.41, а торговый объем достиг 542. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DPST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 97.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.11% и USD. Отслеживайте движения DPST на графике в реальном времени.

Как купить акции DPST?

Вы можете купить акции Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) по текущей цене 97.34. Ордера обычно размещаются около 97.34 или 97.64, тогда как 542 и -3.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DPST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DPST?

Инвестирование в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 46.34 - 174.18 и текущей цены 97.34. Многие сравнивают -8.72% и 15.41% перед размещением ордеров на 97.34 или 97.64. Изучайте ежедневные изменения цены DPST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?

Самая высокая цена Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) за последний год составила 174.18. Акции заметно колебались в пределах 46.34 - 174.18, сравнение с 101.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?

Самая низкая цена Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) за год составила 46.34. Сравнение с текущими 97.34 и 46.34 - 174.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DPST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DPST?

В прошлом Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 101.41 и -0.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
97.34 102.90
Годовой диапазон
46.34 174.18
Предыдущее закрытие
101.41
Open
101.38
Bid
97.34
Ask
97.64
Low
97.34
High
102.90
Объем
542
Дневное изменение
-4.01%
Месячное изменение
-8.72%
6-месячное изменение
15.41%
Годовое изменение
-0.11%
