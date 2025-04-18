- Обзор рынка
DPST: Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
Курс DPST за сегодня изменился на -4.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.34, а максимальная — 102.90.
Следите за динамикой Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DPST
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Community Bank Earnings Stand Up To Tariffs For Now
- Best-Performing Leveraged ETFs of Last Week
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- U.S. Banks Maintain Favorable Earnings While Confronting Economic Uncertainty
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- DPST May Be An Appealing Strategy For Fed Rate Policy Changes (NYSEARCA:DPST)
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Even As Margins Expand, Tariffs Challenge U.S. Community Banks' Earnings Growth
- Midyear Equity Outlook: Staying Selective Amid Volatility
- Default Risk Rises For Most U.S. Sectors At May-End As Market Volatility Eases
- Mid-Year Perspectives 2025: Cutting Through The Noise
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Where To Look For Opportunities As America Remakes Its Economy
- Bank Retrenchment Creates Attractive Opportunities For Credit Investors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DPST сегодня?
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) сегодня оценивается на уровне 97.34. Инструмент торгуется в пределах -4.01%, вчерашнее закрытие составило 101.41, а торговый объем достиг 542. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DPST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares в настоящее время оценивается в 97.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.11% и USD. Отслеживайте движения DPST на графике в реальном времени.
Как купить акции DPST?
Вы можете купить акции Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) по текущей цене 97.34. Ордера обычно размещаются около 97.34 или 97.64, тогда как 542 и -3.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DPST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DPST?
Инвестирование в Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares предполагает учет годового диапазона 46.34 - 174.18 и текущей цены 97.34. Многие сравнивают -8.72% и 15.41% перед размещением ордеров на 97.34 или 97.64. Изучайте ежедневные изменения цены DPST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?
Самая высокая цена Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) за последний год составила 174.18. Акции заметно колебались в пределах 46.34 - 174.18, сравнение с 101.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?
Самая низкая цена Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) за год составила 46.34. Сравнение с текущими 97.34 и 46.34 - 174.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DPST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DPST?
В прошлом Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 101.41 и -0.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 101.41
- Open
- 101.38
- Bid
- 97.34
- Ask
- 97.64
- Low
- 97.34
- High
- 102.90
- Объем
- 542
- Дневное изменение
- -4.01%
- Месячное изменение
- -8.72%
- 6-месячное изменение
- 15.41%
- Годовое изменение
- -0.11%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8