DPST: Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
Der Wechselkurs von DPST hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 96.17 bis zu einem Hoch von 102.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DPST News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DPST heute?
Die Aktie von Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) notiert heute bei 99.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 101.41 und das Handelsvolumen erreichte 1491. Das Live-Chart von DPST zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DPST Dividenden?
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares wird derzeit mit 99.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DPST zu verfolgen.
Wie kaufe ich DPST-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) zum aktuellen Kurs von 99.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 99.34 oder 99.64 platziert, während 1491 und -2.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DPST auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DPST-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares müssen die jährliche Spanne 46.34 - 174.18 und der aktuelle Kurs 99.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -6.85% und 17.79%, bevor sie Orders zu 99.34 oder 99.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DPST.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?
Der höchste Kurs von Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) im vergangenen Jahr lag bei 174.18. Innerhalb von 46.34 - 174.18 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 101.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares?
Der niedrigste Kurs von Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) im Laufe des Jahres betrug 46.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 99.34 und der Spanne 46.34 - 174.18 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DPST live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DPST statt?
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 101.41 und 1.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 101.41
- Eröffnung
- 101.38
- Bid
- 99.34
- Ask
- 99.64
- Tief
- 96.17
- Hoch
- 102.90
- Volumen
- 1.491 K
- Tagesänderung
- -2.04%
- Monatsänderung
- -6.85%
- 6-Monatsänderung
- 17.79%
- Jahresänderung
- 1.94%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8