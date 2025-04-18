- 概要
DPST: Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
DPSTの今日の為替レートは、-4.69%変化しました。日中、通貨は1あたり96.17の安値と102.90の高値で取引されました。
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DPST株の現在の価格は？
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesの株価は本日96.65です。-4.69%内で取引され、前日の終値は101.41、取引量は1204に達しました。DPSTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesの株は配当を出しますか？
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesの現在の価格は96.65です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.82%やUSDにも注目します。DPSTの動きはライブチャートで確認できます。
DPST株を買う方法は？
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesの株は現在96.65で購入可能です。注文は通常96.65または96.95付近で行われ、1204や-4.67%が市場の動きを示します。DPSTの最新情報はライブチャートで確認できます。
DPST株に投資する方法は？
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesへの投資では、年間の値幅46.34 - 174.18と現在の96.65を考慮します。注文は多くの場合96.65や96.95で行われる前に、-9.37%や14.60%と比較されます。DPSTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesの株の最高値は？
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesの過去1年の最高値は174.18でした。46.34 - 174.18内で株価は大きく変動し、101.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesの株の最低値は？
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares(DPST)の年間最安値は46.34でした。現在の96.65や46.34 - 174.18と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DPSTの動きはライブチャートで確認できます。
DPSTの株式分割はいつ行われましたか？
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、101.41、-0.82%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 101.41
- 始値
- 101.38
- 買値
- 96.65
- 買値
- 96.95
- 安値
- 96.17
- 高値
- 102.90
- 出来高
- 1.204 K
- 1日の変化
- -4.69%
- 1ヶ月の変化
- -9.37%
- 6ヶ月の変化
- 14.60%
- 1年の変化
- -0.82%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8