Moedas / DOYU
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DOYU: DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar
7.62 USD 0.17 (2.18%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DOYU para hoje mudou para -2.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.57 e o mais alto foi 7.81.
Veja a dinâmica do par de moedas DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOYU Notícias
- DouYu: Too Early To Conclude It Has Turned It Around (NASDAQ:DOYU)
- Douyu: Ongoing Fundamental Challenges Keeps Us On The Sideline (NASDAQ:DOYU)
- DouYu stock price target cut to $7.50 by Jefferies
- DouYu International Holdings Limited Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- DouYu International Holdings Limited: A Deep Value Trap Bound For Losses (NASDAQ:DOYU)
- DouYu International Holdings Limited (DOYU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- DouYu: A Strategic Shift Beyond Live Streaming (NASDAQ:DOYU)
Faixa diária
7.57 7.81
Faixa anual
5.68 16.99
- Fechamento anterior
- 7.79
- Open
- 7.68
- Bid
- 7.62
- Ask
- 7.92
- Low
- 7.57
- High
- 7.81
- Volume
- 133
- Mudança diária
- -2.18%
- Mudança mensal
- -0.26%
- Mudança de 6 meses
- -1.04%
- Mudança anual
- -31.35%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh