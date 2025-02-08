Divisas / DOYU
DOYU: DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar
7.79 USD 0.06 (0.78%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DOYU de hoy ha cambiado un 0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.59, mientras que el máximo ha alcanzado 7.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
7.59 7.79
Rango anual
5.68 16.99
- Cierres anteriores
- 7.73
- Open
- 7.74
- Bid
- 7.79
- Ask
- 8.09
- Low
- 7.59
- High
- 7.79
- Volumen
- 201
- Cambio diario
- 0.78%
- Cambio mensual
- 1.96%
- Cambio a 6 meses
- 1.17%
- Cambio anual
- -29.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B