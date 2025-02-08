KurseKategorien
DOYU: DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar

7.60 USD 0.12 (1.55%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DOYU hat sich für heute um -1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.54 bis zu einem Hoch von 7.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
7.54 7.69
Jahresspanne
5.68 16.99
Vorheriger Schlusskurs
7.72
Eröffnung
7.69
Bid
7.60
Ask
7.90
Tief
7.54
Hoch
7.69
Volumen
70
Tagesänderung
-1.55%
Monatsänderung
-0.52%
6-Monatsänderung
-1.30%
Jahresänderung
-31.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K