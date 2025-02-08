Währungen / DOYU
DOYU: DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar
7.60 USD 0.12 (1.55%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DOYU hat sich für heute um -1.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.54 bis zu einem Hoch von 7.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOYU News
- DouYu: Too Early To Conclude It Has Turned It Around (NASDAQ:DOYU)
- Douyu: Ongoing Fundamental Challenges Keeps Us On The Sideline (NASDAQ:DOYU)
- DouYu stock price target cut to $7.50 by Jefferies
- DouYu International Holdings Limited Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- DouYu International Holdings Limited: A Deep Value Trap Bound For Losses (NASDAQ:DOYU)
- DouYu International Holdings Limited (DOYU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- DouYu: A Strategic Shift Beyond Live Streaming (NASDAQ:DOYU)
Tagesspanne
7.54 7.69
Jahresspanne
5.68 16.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.72
- Eröffnung
- 7.69
- Bid
- 7.60
- Ask
- 7.90
- Tief
- 7.54
- Hoch
- 7.69
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- -1.55%
- Monatsänderung
- -0.52%
- 6-Monatsänderung
- -1.30%
- Jahresänderung
- -31.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K