DOYU: DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar
7.70 USD 0.02 (0.26%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DOYU ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.54 e ad un massimo di 7.71.
Segui le dinamiche di DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.54 7.71
Intervallo Annuale
5.68 16.99
- Chiusura Precedente
- 7.72
- Apertura
- 7.69
- Bid
- 7.70
- Ask
- 8.00
- Minimo
- 7.54
- Massimo
- 7.71
- Volume
- 294
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- 0.79%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- -30.63%
21 settembre, domenica