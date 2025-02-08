Devises / DOYU
DOYU: DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar
7.70 USD 0.02 (0.26%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DOYU a changé de -0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.54 et à un maximum de 7.71.
Suivez la dynamique DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché.
DOYU Nouvelles
Range quotidien
7.54 7.71
Range Annuel
5.68 16.99
- Clôture Précédente
- 7.72
- Ouverture
- 7.69
- Bid
- 7.70
- Ask
- 8.00
- Plus Bas
- 7.54
- Plus Haut
- 7.71
- Volume
- 294
- Changement quotidien
- -0.26%
- Changement Mensuel
- 0.79%
- Changement à 6 Mois
- 0.00%
- Changement Annuel
- -30.63%
20 septembre, samedi