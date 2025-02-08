通貨 / DOYU
DOYU: DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar
7.72 USD 0.07 (0.90%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DOYUの今日の為替レートは、-0.90%変化しました。日中、通貨は1あたり7.57の安値と7.81の高値で取引されました。
DouYu International Holdings Limited - American Depositary Sharダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DOYU News
- DouYu: Too Early To Conclude It Has Turned It Around (NASDAQ:DOYU)
- Douyu: Ongoing Fundamental Challenges Keeps Us On The Sideline (NASDAQ:DOYU)
- DouYu stock price target cut to $7.50 by Jefferies
- DouYu International Holdings Limited Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- DouYu International Holdings Limited: A Deep Value Trap Bound For Losses (NASDAQ:DOYU)
- DouYu International Holdings Limited (DOYU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- DouYu: A Strategic Shift Beyond Live Streaming (NASDAQ:DOYU)
1日のレンジ
7.57 7.81
1年のレンジ
5.68 16.99
- 以前の終値
- 7.79
- 始値
- 7.68
- 買値
- 7.72
- 買値
- 8.02
- 安値
- 7.57
- 高値
- 7.81
- 出来高
- 255
- 1日の変化
- -0.90%
- 1ヶ月の変化
- 1.05%
- 6ヶ月の変化
- 0.26%
- 1年の変化
- -30.45%
