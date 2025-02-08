Валюты / DOYU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DOYU: DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar
7.73 USD 0.03 (0.39%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOYU за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.55, а максимальная — 7.83.
Следите за динамикой DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DOYU
- DouYu: Too Early To Conclude It Has Turned It Around (NASDAQ:DOYU)
- Douyu: Ongoing Fundamental Challenges Keeps Us On The Sideline (NASDAQ:DOYU)
- DouYu stock price target cut to $7.50 by Jefferies
- DouYu International Holdings Limited Reports First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- DouYu International Holdings Limited: A Deep Value Trap Bound For Losses (NASDAQ:DOYU)
- DouYu International Holdings Limited (DOYU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- DouYu: A Strategic Shift Beyond Live Streaming (NASDAQ:DOYU)
Дневной диапазон
7.55 7.83
Годовой диапазон
5.68 16.99
- Предыдущее закрытие
- 7.70
- Open
- 7.83
- Bid
- 7.73
- Ask
- 8.03
- Low
- 7.55
- High
- 7.83
- Объем
- 307
- Дневное изменение
- 0.39%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 0.39%
- Годовое изменение
- -30.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.