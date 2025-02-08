КотировкиРазделы
DOYU: DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar

7.73 USD 0.03 (0.39%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DOYU за сегодня изменился на 0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.55, а максимальная — 7.83.

Следите за динамикой DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.55 7.83
Годовой диапазон
5.68 16.99
Предыдущее закрытие
7.70
Open
7.83
Bid
7.73
Ask
8.03
Low
7.55
High
7.83
Объем
307
Дневное изменение
0.39%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
0.39%
Годовое изменение
-30.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.