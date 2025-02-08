货币 / DOYU
DOYU: DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar
7.75 USD 0.02 (0.26%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DOYU汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点7.59和高点7.79进行交易。
关注DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DOYU新闻
日范围
7.59 7.79
年范围
5.68 16.99
- 前一天收盘价
- 7.73
- 开盘价
- 7.74
- 卖价
- 7.75
- 买价
- 8.05
- 最低价
- 7.59
- 最高价
- 7.79
- 交易量
- 183
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 1.44%
- 6个月变化
- 0.65%
- 年变化
- -30.18%
