DMCY: Democracy International Fund
A taxa do DMCY para hoje mudou para 1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.92 e o mais alto foi 29.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Democracy International Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DMCY Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DMCY hoje?
Hoje Democracy International Fund (DMCY) está avaliado em 29.92. O instrumento é negociado dentro de 1.42%, o fechamento de ontem foi 29.50, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DMCY em tempo real.
As ações de Democracy International Fund pagam dividendos?
Atualmente Democracy International Fund está avaliado em 29.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.98% e USD. Monitore os movimentos de DMCY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DMCY?
Você pode comprar ações de Democracy International Fund (DMCY) pelo preço atual 29.92. Ordens geralmente são executadas perto de 29.92 ou 30.22, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DMCY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DMCY?
Investir em Democracy International Fund envolve considerar a faixa anual 23.15 - 30.10 e o preço atual 29.92. Muitos comparam 3.31% e 15.48% antes de enviar ordens em 29.92 ou 30.22. Estude as mudanças diárias de preço de DMCY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?
O maior preço de DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) no último ano foi 30.10. As ações oscilaram bastante dentro de 23.15 - 30.10, e a comparação com 29.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Democracy International Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?
O menor preço de DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) no ano foi 23.15. A comparação com o preço atual 29.92 e 23.15 - 30.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DMCY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DMCY?
No passado Democracy International Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.50 e 10.98% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 29.50
- Open
- 29.92
- Bid
- 29.92
- Ask
- 30.22
- Low
- 29.92
- High
- 29.92
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 1.42%
- Mudança mensal
- 3.31%
- Mudança de 6 meses
- 15.48%
- Mudança anual
- 10.98%
