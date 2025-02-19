- Panorámica
DMCY: Democracy International Fund
El tipo de cambio de DMCY de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.92, mientras que el máximo ha alcanzado 29.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Democracy International Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DMCY hoy?
Democracy International Fund (DMCY) se evalúa hoy en 29.92. El instrumento se negocia dentro de 1.42%; el cierre de ayer ha sido 29.50 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DMCY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Democracy International Fund?
Democracy International Fund se evalúa actualmente en 29.92. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.98% y USD. Monitoree los movimientos de DMCY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DMCY?
Puede comprar acciones de Democracy International Fund (DMCY) al precio actual de 29.92. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.92 o 30.22, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DMCY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DMCY?
Invertir en Democracy International Fund implica tener en cuenta el rango anual 23.15 - 30.10 y el precio actual 29.92. Muchos comparan 3.31% y 15.48% antes de colocar órdenes en 29.92 o 30.22. Estudie los cambios diarios de precios de DMCY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?
El precio más alto de DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) en el último año ha sido 30.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.15 - 30.10, una comparación con 29.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Democracy International Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?
El precio más bajo de DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) para el año ha sido 23.15. La comparación con los actuales 29.92 y 23.15 - 30.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DMCY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DMCY?
En el pasado, Democracy International Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.50 y 10.98% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 29.50
- Open
- 29.92
- Bid
- 29.92
- Ask
- 30.22
- Low
- 29.92
- High
- 29.92
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 1.42%
- Cambio mensual
- 3.31%
- Cambio a 6 meses
- 15.48%
- Cambio anual
- 10.98%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8