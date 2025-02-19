- Обзор рынка
DMCY: Democracy International Fund
Курс DMCY за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.92, а максимальная — 29.92.
Следите за динамикой Democracy International Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DMCY
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DMCY сегодня?
Democracy International Fund (DMCY) сегодня оценивается на уровне 29.92. Инструмент торгуется в пределах 1.42%, вчерашнее закрытие составило 29.50, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMCY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Democracy International Fund?
Democracy International Fund в настоящее время оценивается в 29.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.98% и USD. Отслеживайте движения DMCY на графике в реальном времени.
Как купить акции DMCY?
Вы можете купить акции Democracy International Fund (DMCY) по текущей цене 29.92. Ордера обычно размещаются около 29.92 или 30.22, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMCY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DMCY?
Инвестирование в Democracy International Fund предполагает учет годового диапазона 23.15 - 30.10 и текущей цены 29.92. Многие сравнивают 3.31% и 15.48% перед размещением ордеров на 29.92 или 30.22. Изучайте ежедневные изменения цены DMCY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?
Самая высокая цена DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) за последний год составила 30.10. Акции заметно колебались в пределах 23.15 - 30.10, сравнение с 29.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Democracy International Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?
Самая низкая цена DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) за год составила 23.15. Сравнение с текущими 29.92 и 23.15 - 30.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMCY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DMCY?
В прошлом Democracy International Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.50 и 10.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.50
- Open
- 29.92
- Bid
- 29.92
- Ask
- 30.22
- Low
- 29.92
- High
- 29.92
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- 3.31%
- 6-месячное изменение
- 15.48%
- Годовое изменение
- 10.98%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8