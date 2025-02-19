КотировкиРазделы
DMCY: Democracy International Fund

29.92 USD 0.42 (1.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DMCY за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.92, а максимальная — 29.92.

Следите за динамикой Democracy International Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций DMCY сегодня?

Democracy International Fund (DMCY) сегодня оценивается на уровне 29.92. Инструмент торгуется в пределах 1.42%, вчерашнее закрытие составило 29.50, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMCY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Democracy International Fund?

Democracy International Fund в настоящее время оценивается в 29.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.98% и USD. Отслеживайте движения DMCY на графике в реальном времени.

Как купить акции DMCY?

Вы можете купить акции Democracy International Fund (DMCY) по текущей цене 29.92. Ордера обычно размещаются около 29.92 или 30.22, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMCY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DMCY?

Инвестирование в Democracy International Fund предполагает учет годового диапазона 23.15 - 30.10 и текущей цены 29.92. Многие сравнивают 3.31% и 15.48% перед размещением ордеров на 29.92 или 30.22. Изучайте ежедневные изменения цены DMCY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?

Самая высокая цена DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) за последний год составила 30.10. Акции заметно колебались в пределах 23.15 - 30.10, сравнение с 29.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Democracy International Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares?

Самая низкая цена DEMOCRACY INTERNATIONAL FUND Shares (DMCY) за год составила 23.15. Сравнение с текущими 29.92 и 23.15 - 30.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMCY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DMCY?

В прошлом Democracy International Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.50 и 10.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.92 29.92
Годовой диапазон
23.15 30.10
Предыдущее закрытие
29.50
Open
29.92
Bid
29.92
Ask
30.22
Low
29.92
High
29.92
Объем
2
Дневное изменение
1.42%
Месячное изменение
3.31%
6-месячное изменение
15.48%
Годовое изменение
10.98%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8